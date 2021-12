© La Auténtica Defensa

LIBRA (24/9 al 22/10) En cuanto a la salud, esta semana la gente de Libra estará pletórica de vitalidad y energía En el ámbito laboral, durante esta semana un colega te cederá su lugar para un curso de capacitación que se llevará a cabo en una ciudad distinta a la tuya. Como nunca te has llevado bien con esta persona, desconfiarás de su ofrecimiento. Sin embargo, te conviene aceptar la invitación porque no hay dobles intenciones en el ofrecimiento. En el terreno amoroso, el hombre de Libra no tendrá una buena semana. Le has cuestionado a tu pareja ciertas cosas que no debiste decir. Esa discusión ha provocado un distanciamiento importante en la relación. Tus palabras han herido profundamente a la persona que amas y si no quieres perderla deberás esforzarte. En primer lugar pídele perdón con toda sinceridad y luego prepara una cena, una salida o un viaje corto para que puedan reconciliarse a lo grande. Los astros indican una jornada de gran fertilidad y una gran probabilidad de que te conviertas en padre o madre durante los próximos meses. Por su parte, la mujer de este signo no tendrá una buena semana. Durante los próximos días se producirá una gran discusión con tu pareja, en el transcurso de la cual él te dirá cosas muy hirientes. Dependerá de ti la decisión de continuar o no al lado de un hombre que ha sido capaz de lastimarte de esa manera.