LIBRA (24/9 al 22/10) La gente de Libra deberá tomar importantes decisiones a nivel económico durante esta semana. El mayor deseo que tienes en este momento de tu vida es que tu economía se estabilice. Hay meses en los que tus ingresos te sobran y puedes gastar a lo grande pero en otras ocasiones no tienes ni un solo centavo. Durante los próximos días un conocido te ofrecerá un trabajo que te permitirá tener un ingreso fijo todos los meses pero a pesar de las ventajas tú dudarás en aceptar. Te gusta trabajar por tu cuenta porque tienes mayor libertad y no tienes que soportar a ningún jefe. Sin embargo, los astros te aconsejan que aceptes el empleo porque durante los próximos meses ocurrirán imprevistos en tu vida que podrás sobrellevar mucho mejor si tu economía está fuerte. En el ámbito económico y de los negocios, le dedicaste mucho empeño a un emprendimiento pero por falta de recursos tuviste que abandonarlo. Sin embargo, esta semana aparecerá una persona de sexo masculino que no sólo aportará el dinero que te hace falta sino también su experiencia y su sabiduría. En el terreno amoroso, el hombre y la mujer de libra que estén sin pareja tendrán algunas sorpresas agradables esta semana. Estás solo y no tienes prisa por tener en una pareja. Sin embargo, esta semana conocerás a una persona en el ámbito laboral, con la que prácticamente no tendrás contacto pero que te intrigará mucho. Con el tiempo esa intriga se convertirá en interés y lograrás formar junto a él o ella una hermosa pareja. Pero eso ocurrirá recién dentro de unos meses.