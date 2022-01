© La Auténtica Defensa

LIBRA (24/9 al 22/10) El sol en la casa 12 indica que los nacidos bajo el signo de Libra tendrán una semana de mucha reflexión. Harás un balance de tu vida y como suele ocurrir, te sentirás decepcionado porque sentirás que no has realizado todo lo que te habías propuesto. Con esta semana se inicia un período en donde será necesario replantear los objetivos, sobre todo a nivel económico y laboral. Si no tienes una meta clara, es muy probable que las circunstancias de la vida te dispersen y como consecuencia no logres cumplir con tus más ansiadas aspiraciones profesionales. Tienes toda la capacidad para alcanzar todas las metas laborales que te propongas pero fallas porque necesitas concentrarte más en tus objetivos. Venus en la casa 2 señala que en los próximos días se producirán acontecimientos que atraerán dinero, ya sea a través de sociedades o de inversiones. Son días especialmente buenos para inaugurar negocios o proyectos comerciales. La presencia de Saturno favorece cambios positivos en cuanto a las relaciones sentimentales y familiares. Mejorará la comunicación y la convivencia se hará mucho más fácil Durante esta semana comenzarás a dar una mayor importancia a tu imagen, te harás un nuevo corte de cabello, mejorarás tus hábitos alimenticios y empezarás a realizar una actividad física. La salud estará muy fuerte durante esta semana y la estabilidad psíquica y emocional se convertirá en un tema prioritario. Hay grandes posibilidades de que recurras a una terapia psicológica para aprender a manejar aquellas partes de tu personalidad que no te agradan. La terapia será muy buena para ti y te ayudará a mejorar la forma en la que te relacionas con las personas.