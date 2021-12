© La Auténtica Defensa

LIBRA (24/9 al 22/10) Recibirás un gran reconocimiento por todas las acciones altruistas que realices esta semana, aunque inicialmente pueda parecerte que ciertas circunstancias son irreversibles y que no puedes hacer nada para cambiarlas, te vas a dar cuenta los próximos días de lo equivocado que estabas. En el ámbito laboral, hay una persona de sexo femenino que ocupa un alto cargo en tu lugar de trabajo. Esta semana descubrirás que ella ha estado observando tu trabajo y que ha quedado muy complacida con él. Por este motivo, te recomendará para un cargo más importante que el que ocupas en la actualidad y además se convertirá en un gran apoyo para ti En el ámbito económico y de los negocios será una semana con muchos conflictos. Ninguno de ellos será grave pero debido a tu estado emocional, que estará muy sensible, sobredimensionarás todos los inconvenientes y creerás que estás a un paso de la quiebra. Los astros te aconsejan que no tomes una decisión durante los próximos días, espera a sentirte más fuerte para analizar con calma y objetividad la situación. En el terreno sentimental, el hombre de libra tendrá desilusiones esta semana. Estás enamorado y deseas que la relación prospere. Sin embargo, durante los próximos días te enterarás de que tu pareja no es libre y que si quieres estar formalmente junto a ella deberás esperar pacientemente. Por su parte, la mujer de Libra tiene desde hace algunas semanas deseos de interrumpir su relación sentimental, por lo menos por un tiempo. Esta semana le comunicarás esta decisión a tu pareja. Prepárate, porque su reacción no será pacífica.