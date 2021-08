© La Auténtica Defensa

PISCIS (20/2 al 20/3) La gente de Piscis tomará conciencia esta semana de lo importante de cuidar su salud. Estás demasiado acostumbrado a preocuparte por la salud de los demás y hoy comprenderás que también tienes que preocuparte por tu propio cuerpo y darle atención y cuidado. Date tiempo para salir a caminar y conectarte con la naturaleza. En el ámbito laboral, será una excelente semana para todas las personas de este signo que estén buscando trabajo. Durante los próximos días finalmente llegará esa llamada confirmándote el trabajo que tanto deseabas. Esto te pondrá de muy buen humor y querrás salir a festejar con tus amigos y tu familia. En el ámbito económico, estarás muy favorecido, el dinero fluirá hacia ti durante esta semana. Intenta ahorrar todo lo que puedas y no hacer grandes despilfarros. En el ámbito sentimental, el hombre de Piscis tendrá una semana difícil. Has hecho muchos cambios en todos los aspectos para agradar a tu pareja. Querías recuperar el entusiasmo que ambos tenían al comienzo de la relación. Sin embargo, durante los próximos días te darás cuenta que el esfuerzo ha sido inútil. Por su parte, la mujer de Piscis querrá tener más tiempo a su lado a la persona amada. Sin embargo, tu pareja tiene muchos compromisos profesionales que le impiden brindarte más tiempo. No es mala voluntad, simplemente en esta etapa de su vida las obligaciones son muchas. La situación no cambiará por un buen tiempo, tú decides si quieres esperar o no. Página anterior (12/13)



