PISCIS (20/2 al 20/3) Esta semana la gente de Piscis comenzará esta semana un período en el que estarán motivados por un fuerte deseo de superación. Durante este ciclo los astros te impulsarán para que logres prosperar, sobre todo en las áreas laborales y económicas. No obstante, es posible que tus aspiraciones queden en nada si no logras modificar uno de tus peores defectos, la inconstancia. Para conseguir cualquier objetivo en la vida se necesita esfuerzo, constancia y paciencia. Trabaja esas cualidades y verás cómo serás capaz de alcanzar todo lo que te propongas. En el ámbito de las finanzas y los negocios, esta semana te replantearás tus capacidades como jefe y empresario. Tienes mucho conocimiento y capacidad, las cuales te han servido para que pudieras crear emprendimientos exitosos. Sin embargo, hay algo que no estás haciendo bien porque ninguno de tus empleados dura mucho tiempo en tus negocios. Tú no los despides, se van solos y de mala manera. Si haces una autocrítica te darás cuenta cuáles son los aspectos que deberás modificar para mejorar la relación con tus empleados. En el terreno del amor, el hombre y la mujer de Piscis contarán durante toda la semana con el apoyo de Venus, mediante el cual podrá potencializar toda su capacidad de seducción. Si estás solo prepárate para disfrutar de los próximos días porque no habrá mujer o mujer que se resista a salir contigo. Por su parte, los que están en pareja deberán recurrir a toda su fuerza de voluntad para vencer las numerosas tentaciones que se les van a presentar.



