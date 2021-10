© La Auténtica Defensa

Prohibida la reproducción total o parcial.









Vigencia: 10 al 16 de Octubre de 2021 [ Ir al inicio ]

página(s) : 13 de 13

PISCIS (20/2 al 20/3) El estrés de tus problemas económico influirá negativamente en tu humor. Estarás muy irascible pero intenta controlarte y no descargarte con tu pareja para no complicar tu situación con una ruptura sentimental. En tu ámbito laboral la competencia estará más feroz que nunca. Se producirá una vacante para un cargo al que todos aspiran y todos estarán dispuestos a hacer lo que sea por conseguirlo, aunque muchas veces vayan en contra de las normas éticas. No sigas ese ejemplo, esfuérzate y da lo mejor de tu capacidad pero no hagas nada que vaya en contra de tus principios. Tarde o temprano tu capacidad será tenida en cuenta y obtendrás la recompensa que mereces Estás atravesando por un período crítico en tu emprendimiento comercial. Quieres encontrar una forma de remediarlo pero todos tus intentos no han funcionado. Sin embargo, durante los próximos días conocerás a una persona que puede ayudarte pero deberás dejar tus prejuicios de lado. Estás muy acostumbrado a realizar las cosas de una manera y le temes a las ideas innovadoras pero lamentablemente solamente a través de estas ideas lograrás salvar a tu negocio de la quiebra. En el terreno del amor, aquellas personas de este signo que estén en proceso de divorcio, sería conveniente que no dialogaran un con sus ex parejas durante los próximos días, porque habrá una marcada tendencia a peleas y discusiones. Por su parte, las personas de este signo que estén solas vivirán una excelente semana. Estarán favorecidos por Marte para que puedan encontrar a una persona que logre cautivarlos y pasarán junto a ellos momentos muy agradables. Página anterior (12/13)



Copyright © 2002, La Auténtica Defensa

Publicado el: 2021-10-10 (8324997 Lecturas) [ Volver Atrás ]