© La Auténtica Defensa

Prohibida la reproducción total o parcial.









Vigencia: 11 al 17 de Julio de 2021 [ Ir al inicio ]

página(s) : 13 de 13

PISCIS (20/2 al 20/3) Los astros les advierten a todas las personas nacidas bajo este signo que esta semana lo más importante será mantener la calma y no entrar en discusiones. En el ámbito laboral, se producirá durante los próximos días un hecho que en principio pensarás que será sumamente negativo para tu carrera profesional, sin embargo, el tiempo te demostrará que no es así. En el ámbito económico, tu presupuesto irá lentamente mejorando y dentro de unos meses estará completamente estabilizado En el ámbito de las finanzas y los negocios, tu emprendimiento comercial prospera y se consolida poco a poco en el mercado. Sin embargo, esta semana aparecerá una persona que te propondrá una sociedad ofreciéndote la posibilidad de alcanzar tus metas económicas con mayor rapidez. No aceptes esta propuesta, no hay malas intenciones ni engaños en la propuesta pero por diversas circunstancias no te irá bien económicamente si la aceptas. En el terreno amoroso, el hombre de Piscis tendrá una semana tormentosa. Te sientes solo en medio de una crisis que estás atravesando con tu pareja. Has recurrido a unos amigos que tienen en común para que sirvan de mediadores pero no ha servido de nada. Tú y tu pareja son los únicos que pueden hacer algo para salvar la relación, si ustedes no pueden lograrlo, nadie más lo hará. Por su parte, la mujer de Piscis se sentirá atrapado por una situación que no buscó, por un hecho accidental que ocurrió en tu vida y que ha complicado tu vida de pareja. No sirve de nada quejarte, en vez de eso, enfrenta el problema y resuélvelo. Página anterior (12/13)



Copyright © 2002, La Auténtica Defensa

Publicado el: 2021-07-11 (8251977 Lecturas) [ Volver Atrás ]