PISCIS (20/2 al 20/3) La gente de Piscis recibirá durante esta semana una poderosa influencia astral que provocará que estén más receptivos y atentos de las cosas que ocurren a tu alrededor, especialmente en el ámbito laboral. Tu intuición aumentará, será un muy buen momento para analizar el rumbo que ha tomado tu vida con el fin de definir claramente las cosas que te gustaría tener y también aquellas que desearías desechar. En el ámbito laboral, las personas de Piscis no vivirán su mejor semana. No estás pasando una buena etapa en tu lugar de trabajo. Trabajas mucho y te has convertido una parte fundamental para el correcto funcionamiento de la compañía en donde trabajas. No obstante, el salario es muy bajo para la calidad y la cantidad de horas que trabajas. No sientes que se te reconozca monetariamente todo el tiempo y la dedicación que pones en el cumplimiento de tus funciones. Esta semana, gracias a la gran influencia astral que tendrá tu signo, tendrás el valor suficiente para pedir un aumento de sueldo. Los astros te aconsejan que hagas tu petición con firmeza pero sin agresividad, es muy probable que obtengas excelentes resultados. En el terreno amoroso, el hombre y la mujer de Piscis se sentirán esta semana muy desganados y demostrarán muy poco interés hacia sus parejas. Hace tiempo que sabes que el amor que sentías por tu compañero o compañera sentimental, ha desaparecido completamente en la actualidad. Deseas recuperar tu libertad pero temes herir a tu pareja. Sin embargo, puede que el destino te obligue, antes de lo que crees a decir la verdad.



