PISCIS (20/2 al 20/3) Durante esta semana deberás ser muy cuidadoso con las personas que se te acercan, estarás muy vulnerable emocionalmente y será muy fácil desestabilizarte. Evita a toda costa que la negatividad de esas personas afecte tu vida familiar o sentimental. En el ámbito laboral, los que ya tengan empleo podrán experimentar algunas desilusiones esta semana. Estabas muy entusiasmado con una posibilidad laboral que te habían ofrecido, sin embargo existe la posibilidad de que no llegue a concretarse. El problema es que estabas tan seguro de que conseguirías ese cargo que realizaste compras por adelantado, pensando que dispondrías de mayores ingresos. Tendrás que reorganizar tus gastos y pasar este mal momento de la mejor manera posible. En el ámbito económico y de los negocios será una semana con muchos conflictos. Ninguno de ellos será grave pero debido a tu estado emocional, que estará muy sensible, sobredimensionarás todos los inconvenientes y creerás que estás a un paso de la quiebra. Los astros te aconsejan que no tomes una decisión durante los próximos días, espera a sentirte más fuerte para analizar con calma y objetividad la situación. La intuición recibirá un gran impulso debido al tránsito de la luna por tu signo. Esto te permitirá que durante los próximos días encuentres soluciones a problemas, sobre todo de índole sentimental, que parecían no tenerlos. El fin de semana será un momento ideal para las personas de este signo que estén solas. Te propondrán realizar un viaje corto, durante el cual podrás conocer a alguien con quien entablarás un romance a la distancia.



