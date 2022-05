© La Auténtica Defensa

PISCIS (20/2 al 20/3) Durante esta semana la gente de Piscis se sentirá muy pesimista y tenderá a ver el lado negativo de todas las cosas. No debes dejarte arrastrar por esa negatividad debido a que estarás muy desganado y eso puede generarte muchos inconvenientes sobre todo en tu ámbito laboral. Ten presente que cosechas lo que siembras y que lo que piensas termina transformándose en tu realidad. Es cierto que últimamente has pasado por situaciones desagradables y amargas pero eso no es razón suficiente para que te dejes ganar por la desesperanza. Los astros te instan a que te animes porque durante las próximas semanas las cosas comenzarán a mejorar en forma repentina. En el ámbito laboral, se producirán algunos cambios esta semana, los cuales resultarán a la larga sumamente beneficiosos para ti. Sin embargo, por el momento, tú no podrás apreciar el valor de los mismos debido a tu estado anímico. En el terreno del amor, el hombre de Piscis que esté en pareja experimentará esta semana un deseo de libertad y de disfrutar las ventajas de la soltería. Esto se debe a que aparecerá en tu ámbito social una mujer que te gustará mucho y con la que, si no tuvieras pareja, te gustaría intentar algún tipo de relación. Por su parte, la mujer de Piscis estará muy enojada con su pareja durante toda la semana. En la relación hay problemas que requieren que ambos se sienten a conversar y que trabajen para mejorar la comunicación. Sin embargo, tu compañero sentimental se niega a dialogar contigo y en cambio desea arreglar todos los problemas de la pareja en la cama. Página anterior (12/13)



