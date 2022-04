© La Auténtica Defensa

PISCIS (20/2 al 20/3) Esta semana las personas nacidas bajo el signo de Piscis estarán bajo el influjo de eventos cósmicos, los cuales aumentarán su capacidad de adaptación y les otorgarán una mayor flexibilidad ante las situaciones imprevistas de la vida. En el ámbito financiero y de negocios aprenderás a enfrentar los obstáculos desde una nueva perspectiva. Ya no verás los problemas como una barrera infranqueable sino como un desafío que estás capacitado para enfrentar y que lograrás superar exitosamente. En el terreno amoroso, el hombre de Piscis tendrá que soportar algunos acontecimientos desagradables que sucederán esta semana. De forma accidental te enterarás que tu pareja ha traicionado tu confianza, no se trata de una infidelidad sino más bien de una indiscreción. Hay algunos aspectos de tu vida familiar que siempre has mantenido en secreto. Has decidido contárselo a tu pareja pero con la condición de que no lo comentará con nadie. No obstante, ella no ha sabido guardar el secreto y lo ha divulgado. Tu enojo y tu decepción están completamente justificados. No es posible construir una relación seria con alguien en quien no puedes confiar. Los astros te aconsejan terminar con tu pareja lo antes posible. Por su parte, la mujer de Piscis se está esforzando mucho porque su relación sentimental prospere. Sin embargo, durante los próximos días descubrirás que ya es momento de relajarte y vivir a pleno tu hermosa relación. En cuanto a la salud psicológica, los astros te recomiendan que vigiles un poco más tu comportamiento. Te estás aficionando demasiado a los juegos de azar y eso podría desembocar en una adicción. Página anterior (12/13)



