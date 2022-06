© La Auténtica Defensa

Prohibida la reproducción total o parcial.



Vigencia: 19 al 25 de Junio de 2022 [ Ir al inicio ]

página(s) : 13 de 13

PISCIS (20/2 al 20/3) Es un día muy propicio para las reconciliaciones a nivel familiar. Si tienes problemas o te has distanciado de algún pariente cercano, no dejes pasar más tiempo para arreglar las cosas. Los astros te advierten que no te demores porque por diferentes circunstancias, podrías lamentar luego el haber sido tan orgulloso. En el ámbito laboral, te estás esforzando mucho para que tu trabajo se destaque y tus jefes noten lo importante que eres para la compañía en donde trabajas. Esta semana recibirás una pequeña gratificación que te impulsará a seguir adelante. Has atravesado una situación económica muy estrecha y complicada durante los últimos meses. Sin embargo, esa situación comenzará a cambiar porque los astros indican que se abre para todas las personas de este signo un nuevo período signado por la abundancia y la prosperidad económica. En cuanto al amor, las mujeres de Piscis que están solas, esta semana conocerán a un hombre por el que sentirán una atracción magnética y junto a él experimentarán momentos de profundo placer sexual. En el terreno sentimental, será un día fantástico para renovar las ilusiones y conocer el amor. Si estás en una relación, está noche será una ocasión especial para experimentar nuevos placeres con tu pareja. Página anterior (12/13)



Copyright © 2002, La Auténtica Defensa

Publicado el: 2022-06-19 (8487735 Lecturas) [ Volver Atrás ]