PISCIS (20/2 al 20/3) Durante esta semana, las personas de Piscis deberán utilizar su fuerza de voluntad para erradicar hábitos nocivos, sobre todo los referidos al ámbito laboral. En el terreno del trabajo, has perdido el deseo de esforzarte y de dar lo mejor de ti debido a que consideras que tu esfuerzo no es valorado. Recientemente han ingresado a tu lugar de trabajo algunas personas que cuentan con ciertos privilegios sin tener ni tu capacidad ni tus conocimientos. Esta semana las cosas empeorarán y por ello tendrás el deseo de renunciar. Sin embargo, los astros te aconsejan que intentes negociar con tus jefes, tu experiencia vale y es muy beneficiosa para la empresa en donde trabajar, debes valerte de ella para exigir lo que consideras justo. En el terreno del amor, el hombre de este signo le ofrecerá a su pareja algo muy interesante que implica un tremendo esfuerzo para ti. Sin embargo, sentirás que tu esfuerzo no será valorado por parte de la persona que amas y esto te provocará un gran malestar. Estás dando lo mejor de ti a una persona que no lo aprecia y por ello comenzarás a pensar si realmente vale la pena continuar con la relación. Evalúa todo con tranquilidad y luego toma una decisión. Por su parte, la mujer de este signo tendrá una semana tormentosa a nivel amoroso. Durante una discusión, tu pareja te dirá algo que nunca debería haberte dicho. Ante esta desagradable circunstancia tendrás dos opciones, no perdonarle su ofensa y concluir con la relación; o ser benevolente con él e intentar olvidar lo ocurrido. La opción depende de ti. Página anterior (12/13)



