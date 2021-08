© La Auténtica Defensa

PISCIS (20/2 al 20/3) Tu salud se ha visto seriamente afectada por todas las noches en vela que has pasado atormentado por tus deudas y tu escasez de recursos. Un compañero de trabajo te invitará a realizar una actividad física que te será de gran ayuda para aprender a canalizar la ansiedad de una forma menos dañina. En el ámbito del trabajo, esta semana tu jefe te ofrecerá la posibilidad de realizar un viaje para asistir a una importante reunión en donde estarán presentes las autoridades más importantes del lugar en donde trabajas. El viaje te traerá beneficios tanto a nivel profesional como emocional, así es que disfrútalo. En el ámbito financiero y de los negocios será una excelente semana. El esmero y el trabajo que le has dedicado a un emprendimiento comercial empezará a dar resultados. El éxito te estimulará, toda tu creatividad y capacidad estará enfocada en encontrar los caminos más adecuados para que tu proyecto continúe creciendo. La prosperidad económica será una constante en tu vida de aquí en más y ya no deberás volver a preocuparte por tu presupuesto. En el terreno sentimental, esta semana el hombre y la mujer de Piscis vivirán algunas discusiones con sus compañeros sentimentales. Tu pareja tiene una marcada tendencia al despilfarro y eso perjudica enormemente tu presupuesto y tus planes a nivel económico. Durante los próximos días hablarás con la persona que amas y le exigirás que se controle en los gastos, sin embargo en un futuro cercano te darás cuenta que tu advertencia no ha surtido efecto.



