PISCIS (20/2 al 20/3) Será una semana intensa a nivel familiar para la gente de Piscis, debido a que recibirás la noticia de la grave enfermedad de un pariente muy cercano. En el ámbito económico, surgirán esta semana gastos inesperados que no podrás dejar de pagar. Sin embargo, estarán compensados debido a que recibirás un obsequio inesperado de un pariente cercano. En el ámbito laboral, durante los próximos días se sentirán abrumados por el exceso de trabajo. Relájense porque conseguirán cumplir con sus obligaciones perfectamente. En el terreno sentimental, los hombres de Piscis estarán con muchas dudas esta semana. Sin embargo, durante los próximos días los astros potenciarán tu intuición y podrás utilizarla para encontrar solución a tus problemas. Estás atravesando una crisis con tu pareja que está durando demasiado. Has reflexionado mucho acerca de lo que debes hacer pero la razón no te ha dado ninguna respuesta. Aprovecha los próximos días para dejarte llevar por tu intuición, ella te señalará cuál es la decisión más acertada. La mujer de Piscis vivirá una excelente semana junto al hombre que ama. Las cosas con tu pareja estarán muy bien, la crisis económica que han tenido que atravesar los ha unido mucho más y ahora la relación está consolidada. Por su parte, los nacidos bajo este signo que estén solos pero enamorados, también pueden aprovechar esa voz interior porque hoy hablará más fuerte que nunca. Ella te dirá si es o no el momento adecuado para confesar tus sentimientos a la persona que amas. Página anterior (12/13)



