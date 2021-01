© La Auténtica Defensa

Prohibida la reproducción total o parcial.









Vigencia: 24 al 30 de Enero de 2021 [ Ir al inicio ]

página(s) : 13 de 13

PISCIS (20/2 al 20/3) Será una semana plena en lo que se refiere a la parte física para la gente de Piscis. Se sentirán pletóricos de energía y con muchas ganas de hacer actividad física y aprender nuevos deportes. Con este exceso de energía les será más fácil finalizar aquellos asuntos que tenían pendientes. Es una buena semana para enfrentar aquellas actividades o compromisos que más les cuesten. El alto nivel de energía puede llevarlos a cometer excesos en cuanto al ejercicio físico y luego el cuerpo y el dolor muscular se los reclamará. Por eso es aconsejable no exagerar en el gimnasio o en la práctica de deportes. En el terreno amoroso, el hombre de Piscis está pasando por uno de sus mejores momentos. En la pareja habrá ternura, pasión y entendimiento. Habían buscado durante mucho tiempo una relación de estas características y finalmente la habrán conseguido. En cuanto a la mujer de Piscis, ella también está pasando un muy buen momento en su relación de pareja. Sin embargo, hay una tendencia a realizar reclamos que no están justificados. Para no cansar a sus parejas con planteos absurdos, piensen bien antes de exigir cosas que no tienen sentido ni justificación. En cuanto a los negocios, es una semana donde no es conveniente participar de ningún proyecto comercial. Probablemente conozcan a alguien que les ofrezca una oportunidad única de enriquecerse. No obstante, los astros les aconsejan que no acepten ninguna proposición y que tampoco entreguen dinero porque hay un gran riesgo de que sean estafados. Página anterior (12/13)



Copyright © 2002, La Auténtica Defensa

Publicado el: 2021-01-24 (8078978 Lecturas) [ Volver Atrás ]