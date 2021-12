© La Auténtica Defensa

PISCIS (20/2 al 20/3) Tendrás esta semana un exceso de energía que te ayudará a finalizar todas aquellas tareas, en todos los ámbitos, que veías postergando desde hace tiempo. No obstante, tanta vitalidad puede interferirte a la hora de conciliar el sueño, intente mitigar el insomnio con algunas infusiones de tilo. En el ámbito de las finanzas y los negocios, tienes que crecer pero el problema es que a veces no tienes la suficiente valentía para tomar las decisiones arriesgadas que te permitirían lograrlo. Sabes que para triunfar debes arriesgar pero tu dificultad es de origen psicológico, el temor te paraliza y supera a tu razón. Tú eres el único que puede transformar esta situación, si no puedes hacerlo sólo, actúa inteligentemente y pide ayuda. En el ámbito laboral estás muy desmotivado. En ocasiones sientes que no vale la pena dar tu máximo esfuerzo, cumples tus horarios y haces lo mínimo e indispensable. Si bien es cierto que la mayoría de tus compañeros de trabajo tiene la misma actitud, tú no debes imitarlos porque corres el riesgo de ser calificado como un trabajador mediocre y eso causará un gran perjuicio a tu futuro profesional. En el terreno sentimental, la mujer y el hombre de este signo ha tenido últimamente muchos problemas en su relación, esto ha provocado que se aleje de su pareja y que se refugie en los brazos de otra persona. Él o ella es un amigo muy cercano a ti. Los astros te aconsejan que tengas cuidado y que no intentes llenar tus vacíos emocionales con una persona que hasta ahora ha cumplido otra función en tu vida. Corres el riesgo de quedarte sin tu pareja y sin tu amigo. Página anterior (12/13)



