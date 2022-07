© La Auténtica Defensa

Prohibida la reproducción total o parcial.



Vigencia: 26 de Junio al 2 de Julio de 2022 [ Ir al inicio ]

página(s) : 13 de 13

PISCIS (20/2 al 20/3) Los astros les advierten a todas las personas de Piscis que tengan mucho cuidado debido a que esta semana pueden producirse grandes pérdidas materiales. Por este motivo, es conveniente que no realices ninguna inversión, compra o préstamo durante los próximos días. En el ámbito laboral, será una excelente semana para la gente de Piscis. Se producirán las circunstancias propicias para que puedas crecer y desarrollarte profesionalmente en tu lugar de trabajo. Sin embargo, si no tienes confianza en ti mismo no podrás aprovechar todas las oportunidades que se te presentarán. Asume riesgo y confía en ti, esa será la clave de tu éxito. En el ámbito de las finanzas y los negocios, esta semana decidirás disolver una sociedad que tienes con un amigo. No sientas culpa, separados trabajan mejor que juntos y esa es una realidad innegable. En el ámbito sentimental, los hombres de Piscis que no tengan pareja, deberán aprovechar esta semana para reflexionar acerca del motivo por el que están solos. Estás estancado en una relación anterior que terminó muy mal. Hasta que no te deshagas del odio y el rencor no te podrás seguir adelante. Por su parte, las mujeres de Piscis recibirán una advertencia esta semana. Si deseas conservar al hombre que amas deberás hacer un gran esfuerzo y tratarlo mejor. No basta con amarlo, es necesario que se lo demuestres a través de gestos y sobre todo, de palabras. Página anterior (12/13)



Copyright © 2002, La Auténtica Defensa

Publicado el: 2022-06-26 (8494902 Lecturas) [ Volver Atrás ]