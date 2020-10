© La Auténtica Defensa

PISCIS (20/2 al 20/3) Esta semana comenzará un período bastante complicado a nivel laboral para la gente de Piscis. En las últimas semanas se produjeron cambios entre las autoridades de la compañía en donde trabajas y tu nuevo jefe los obliga a trabajar a tus compañeros y a ti bajo mucha presión y exigencia. El ambiente es muy tenso, alguien ha propuesto quejarse ante las máximas autoridades de la empresa y exponer el maltrato que están recibiendo. No te molestes en hacerlo, esta persona está muy bien conectada y no van a removerla de su cargo. En el ámbito financiero y de negocios será una semana muy productivo. Vas a entablar relaciones con personas que tienen mucha experiencia y que te darán valiosos consejos para que los apliques en tu propio emprendimiento comercial. En el terreno sentimental, el hombre de Piscis está empeñado en continuar con una relación que sabe perfectamente que no tiene futuro. No son compatibles y la mayor parte del tiempo que están juntos lo desperdician en discusiones. La influencia de Venus te ayudará a que dejes de aferrarte a algo que no tiene sentido. Conocerás accidentalmente a una persona que te interesará mucho y que hará que el proceso de separación sea menos doloroso Por su parte, la mujer de Piscis vivirá una semana mágica en el terreno del amor. Relájate y disfruta de este momento, no tienes necesidad de fingir ser alguien que no eres. Ten confianza en ti mismo, muéstrate tal cual eres y verás como él te aceptará. Página anterior (12/13)



