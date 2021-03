© La Auténtica Defensa

PISCIS (20/2 al 20/3) En el ámbito laboral, has tenido últimamente muchos problemas con uno de tus superiores. Estabas muy desanimado porque pensabas que no era posible que las cosas se solucionaran. Sin embargo, esta semana surgirá un nuevo proyecto que requerirá de un trabajo en equipo, durante el desarrollo del cual tu jefe y tú podrán limar asperezas y solucionar definitivamente el conflicto que habían tenido. En el ámbito de las finanzas y de los negocios, se producirá durante esta semana una renovación total en lo referido a tu actividad productiva. Incorporarás nuevas tecnologías y nuevos conocimientos que te permitirán resolver los problemas de siempre de forma mucho más rápida y eficiente. A partir de esta semana se iniciará un período de mucho crecimiento económico que se extenderá por unos seis meses. En el terreno del amor, la mujer de Piscis se está engañando a sí misma. Hace unos meses conociste a un hombre que te deslumbró con sus palabras y empezaste una relación con él. Sin embargo, es una relación que no tiene futuro porque él ya está casado y no tiene ninguna intención de dejar a su familia por ti. Él ha sido claro contigo, sólo busca pasar buenos momentos a través de encuentros sexuales ocasionales. El problema es que tú eliges creer que al final, ese hombre terminará dejando todos sus compromisos para estar contigo. Es aconsejable que no te ilusiones y que aprendas a ver la realidad tal cual es porque tarde o temprano te estrellarás contra ella. Por su parte, los hombres de Piscis que tengan una relación vivirán una semana tranquila y sin complicaciones junto a sus parejas. Página anterior (12/13)



