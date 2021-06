© La Auténtica Defensa

PISCIS (20/2 al 20/3) La gente de Piscis tendrá durante todo la semana un excelente a nivel de energía, mediante la cual podrá realizar todo lo que se proponga en todas los ámbitos. En esfera laboral, las personas de Piscis tendrán una excelente semana. Tu desempeño dentro de tu lugar de trabajo se ha caracterizado siempre por la excelencia. Además, eres una persona honesta y has logrado entablar muy buenas relaciones tanto con tus compañeros de trabajo como con tus jefes. Hasta este momento no habías recibido ningún reconocimiento por tu excelente trabajo pero esta semana entrará a trabajar un nuevo jefe que sabrá reconocer y recompensar todos tus esfuerzos. En el terreno del amor, el hombre de Piscis deberá tomar decisiones complejas durante esta semana. Te sientes desorientado y sin saber qué es lo que debes hacer. Tienes una relación sentimental desde hace tiempo pero hace un mes ha aparecido en tu vida una mujer que te ha deslumbrado tanto física como intelectualmente. No sabes si debes continuar con tu relación o dejarlo todo y arriesgarte a vivir una aventura con esta mujer que tanto te gusta. Tú decides, sin embargo los astros te aconsejan que te tomes tu tiempo para elegir acertadamente porque no te será posible volver atrás. Por su parte, la mujer de Piscis deberá utilizar esta semana su espíritu crítico para discernir qué es real y qué es falso. Te llegarán rumores que ponen en duda la moral de tu pareja o del hombre en el que estás interesada. Usa tu propio criterio para decidir si debes hacer caso o no a esos rumores y no te dejes influenciar por nadie. Página anterior (12/13)



