© La Auténtica Defensa

Prohibida la reproducción total o parcial.









Vigencia: 4 al 10 de Abril de 2021 [ Ir al inicio ]

página(s) : 13 de 13

PISCIS (20/2 al 20/3) En el ámbito laboral, la gente de Piscis deberá enfrentar esta semana sus mayores miedos. Estás disconforme con tu trabajo actual, sientes que subestiman constantemente tu preparación y tus capacidades y además, el sueldo no te permite satisfacer tus necesidades económicas con tranquilidad. Te sobran las razones para buscar otro empleo, no obstante estás paralizado por el miedo y te conformas pensando que aunque no te guste el lugar en donde estás, por lo menos tienes empleo. Está semana será muy importante para ti porque conocerás a una persona de sexo masculino que te ayudará a librarte de tus ataduras psicológicas y comenzarás a buscar un lugar en donde te puedas sentir más cómodo y más realizado profesionalmente. Te sorprenderá ver lo rápido que llega a tu vida la nueva oportunidad laboral. En el terreno sentimental, el hombre de Piscis padecerá esta semana decepciones amorosas. Has comenzado recientemente una relación y como estabas muy enamorado, todo era para ti color de rosa. Sin embargo, has empezado a temer que tu pareja esté interesada en ti sólo por el bienestar material que puedas ofrecerle. No te equivocas y lo mejor que puedes hacer es concluir lo antes posible esa relación. Por su parte, la mujer de Piscis tendrá que esforzarse por mejorar su relación con su familia política porque de lo contrario correrá el riesgo de que su relación de pareja se resienta. En cuanto a la salud, el exceso de energía puede provocarles algunos trastornos en el organismo. Realizarás mucha actividad física y esa desmesura repercutirá en tus músculos, pudiendo sufrir alguna lesión muscular importante. Página anterior (12/13)



Copyright © 2002, La Auténtica Defensa

Publicado el: 2021-04-04 (8160829 Lecturas) [ Volver Atrás ]