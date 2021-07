© La Auténtica Defensa

PISCIS (20/2 al 20/3) Será una semana en la que los nativos de este signo se verán obligados a prestarle mucha atención a tu salud. Los astros indican que atravesarás un período de mucha debilidad, sobre todo en la zona pulmonar y las vías respiratorias. Existe un gran riesgo de que piscianos padezcan sinusitis, pulmonías o gripes fuertes durante este fin de semana. En el ámbito laboral, será una semana interesante. Durante las últimas semanas has padecido situaciones muy conflictivas en tu lugar de trabajo. Algunos colegas se han comportado de una forma muy vulgar contigo y esto ha generado una guerra sin cuartel entre ellos y tú. No obstante, esta semana deberán darse una tregua debido a que les encargarán que realicen un proyecto en forma conjunta. Los astros te aconsejan que no rechaces esta tregua, te beneficiará que haya un poco más de armonía en el ambiente en el que trabajas. Al trabajar más cómodo y tranquilo, toda tu concentración estará dedicada a tus proyectos y así lograrás aumentar tu productividad y destacarte de la forma en que deseas. No te volverás amigo de las personas que te molestaron pero a partir de esta semana te serán indiferentes. En el ámbito sentimental, los hombres y mujeres de Piscis tendrán algunas sorpresas esta semana. Ocurrirá un acontecimiento mediante el cual conocerás una faceta de la personalidad de tu pareja que desconocías completamente, la cual te desagradará tanto que empezarás a pensar seriamente en finalizar drásticamente tu relación. Página anterior (12/13)



