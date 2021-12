© La Auténtica Defensa

Vigencia: 5 al 11 de Diciembre de 2021

PISCIS (20/2 al 20/3) Muchas veces nuestra percepción de la realidad no corresponde con lo que las cosas son en realidad. Durante esta semana diferentes circunstancias te demostrarán que los prejuicios que tenías sobre ciertas personas eran injustificados y estaban completamente equivocados. Un ex jefe te contactará y te ofrecerá trabajar nuevamente con él. No te apresures en dar una negativa. Cuando trabajaste bajo sus órdenes las condiciones laborales puede que no hayan sido las mejores, sin embargo ha pasado mucho tiempo y las cosas han cambiado y son muy distintas a lo que eran. Asegúrate de conocer en detalle la propuesta antes de rechazarla. En el ámbito de las finanzas y los negocios, durante los próximos días un amigo te ofrecerá que te asocies con él en un pequeño emprendimiento. Tú menospreciarás el ofrecimiento porque considerarás que las ganancias serán muy pocas. Si rechazas formar parte de ese negocio probablemente te arrepientas el resto de tu vida. Al principio será una pequeña empresa pero luego se transformará en una importantísima compañía, intenta que tus prejuicios no arruinen una oportunidad económica irrepetible. En el terreno sentimental, el hombre de Piscis está atravesando un muy buen momento a nivel sentimental. Las cosas están saliendo como tú deseas. Eres muy apasionado y muy vehemente en el amor, sin embargo tu compañera sentimental no es tan efusiva como tú y eso te decepciona. Será un grave error si decides acabar la relación por este motivo, todos expresamos nuestros sentimientos de formas distintas y quizá ella necesita un poco más tiempo que tú para poder expresarlos.



Copyright © 2002, La Auténtica Defensa

