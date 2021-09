© La Auténtica Defensa

PISCIS (20/2 al 20/3) La gente de Piscis tendrá esta semana muy buenas noticias en el ámbito de la economía y las finanzas. La fortuna llegará a tu vida durante esta semana por los caminos más impensados. Los astros potenciarán tu intuición y tu suerte en todo lo referido a los juegos de azar. Aprovecha esta oportunidad y tienta al azar visitando algún casino o siguiendo tus corazonadas y apostándole a algún número. Tu situación económica había estado muy estrecha durante las últimas semanas. Por este motivo, la inesperada afluencia de dinero te relajará y tu ánimo mejorará mucho. Volverás a tener ganas de salir y asistir a fiestas y reuniones. Sin embargo, no exageres con los festejos ni si te excedas en el consumo de alcohol porque puedes estar involucrado en un accidente vial. En el terreno del trabajo, también será una buena semana porque finalmente te será concedido ese ascenso o traslado que esperabas desde hacía mucho tiempo. En el terreno amoroso, el hombre de Piscis tendrá una semana de mucha sinceridad con su pareja. Será capaz de expresarle a la persona que ama todo aquello que te desagrada de su comportamiento y no le habías manifestado. Por su parte, la mujer de Piscis tendrá una buena semana. Últimamente has tenido muchas dudas en el terreno amoroso. No sabías si habías elegido o no al hombre correcta. Sin embargo, esta semana lograrás experimentar la plenitud a nivel sentimental y que las dudas se disipen completamente. Sentirás que tu elección fue acertada y comenzarás a hacer planes para un futuro en común. Página anterior (12/13)



