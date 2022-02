© La Auténtica Defensa

Prohibida la reproducción total o parcial.









Vigencia: 6 al 12 de Febrero de 2022 [ Ir al inicio ]

página(s) : 13 de 13

PISCIS (20/2 al 20/3) Esta semana los nacidos bajo este signo estarán sujetos a la influencia del tránsito de la luna en el elemento tierra. Es el momento ideal para realizar una higiene mental y liberarte de todos aquellas ideas negativas que no te sirven de nada. Te sentirás con energías suficientes como para enfrentar todos tus miedos e intentar erradicarlos. Durante los próximos días también tomarás decisiones importantes en cuanto a tu futuro. Lograrás dilucidar qué es lo que deseas para tu vida en todos los ámbitos y te someterás a una estricta rutina para poder conseguir aquello que deseas. En el terreno amoroso, el hombre de Piscis está atravesando un período de mucha disconformidad. Tienes una relación estable y una mujer que te ama y te respeta. Cualquiera podría sentirse feliz pero sin embargo tú no lo estás. Lo que sucede es que has idealizado una relación del pasado que no pudo concretarse. Los astros te advierten que tengas mucho cuidado, si continúas así perderás una mujer real que te ama y te quedarás con el triste consuelo de un amor perfecto que sólo existirá en tu imaginación. Los próximos días serán ideales para las mujeres de Piscis que estén solas porque finalmente encontrarán a un hombre que se complemente y se adapte a ellas a la perfección En cuanto a la salud, inclínate por la moderación, sobre todo en lo referido a alimentos muy pesados y las bebidas alcohólicas, debido a que las personas de Piscis tendrán un gran riesgo de padecer úlceras gástricas durante las próximas tres semanas. Página anterior (12/13)



Copyright © 2002, La Auténtica Defensa

Publicado el: 2022-02-06 (8396264 Lecturas) [ Volver Atrás ]