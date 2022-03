© La Auténtica Defensa

Prohibida la reproducción total o parcial.









Vigencia: 6 al 12 de Marzo de 2022 [ Ir al inicio ]

página(s) : 13 de 13

PISCIS (20/2 al 20/3) La gente de Piscis recibirá durante los próximos siete días una muy buena influencia por parte de la luna, dicha influencia les dará fuerzas para afrontar aquellos asuntos complejos referidos al ámbito emocional, que han evitado enfrentar durante mucho tiempo. Será una semana excelente en lo referido a temas económicos. Tu presupuesto mensual se verá incrementado por un dinero extra proveniente de un segundo trabajo o de una exitosa inversión. En el terreno del amor, el hombre de Piscis vivirá una semana con algunos conflictos. Tu mayor aspiración siempre ha sido obtener prestigio profesional y para lograrlo has trabajado sin descanso durante años. El problema es que tu pareja ha tenido que sufrir tus ausencias y tu falta de interés por la relación. Siempre has estado seguro que ella te amaba y por eso nunca te preocupaste mucho por complacerla o por satisfacer sus necesidades. Sin embargo, esta semana recibirás con sorpresa el anuncio de que ella ha decidido separarse. Tu negligente comportamiento te saldrá muy caro. Lo mejor que puedes hacer es aprender de tus errores para no volver a repetirlos en el futuro. No intentes recuperar a tu pareja porque ella ha encontrado a alguien que la ama y no volverá a tu lado. Por su parte, la mujer de Piscis tendrá una semana excelente a nivel afectivo. Finalmente has logrado entablar una relación estable con una persona confiable que te brinda seguridad emocional. Aprovecha los próximos días para compartir actividades junto a la persona que amas. Página anterior (12/13)



Copyright © 2002, La Auténtica Defensa

Publicado el: 2022-03-06 (8414436 Lecturas) [ Volver Atrás ]