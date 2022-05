© La Auténtica Defensa

Prohibida la reproducción total o parcial.



Vigencia: 8 al 14 de Mayo de 2022 [ Ir al inicio ]

página(s) : 13 de 13

PISCIS (20/2 al 20/3) Durante esta semana la gente de Piscis mostrará una tendencia a la reflexión y a la introspección. La alineación de la Luna y Marte te incitarán a meditar seriamente durante los próximos días sobre los aspectos de tu vida que no están funcionando correctamente. En base a los descubrimientos que hagas podrás hacer un plan que te permita mejorarlos. En el ámbito laboral, será una semana muy importante para las personas de Piscis. Llegará a tu lugar de trabajo una persona de sexo masculino con mayor jerarquía y autoridad que tú. Ante ella podrás desplegar toda tu capacidad para lograr destacarte y sobresalir de tus compañeros. Sin embargo, tu buen rendimiento puede molestar a algunos de tus colegas. Existe la posibilidad de que quieran provocarte para así opacar tu excelente desempeño. Prepárate, si escuchas comentarios maliciosos no les hagas caso ni reacciones ante ellos. El autocontrol será tu mejor arma. En el terreno amoroso, el hombre de Piscis no tendrá una semana agradable. Estás muy enamorado y como tu relación lleva mucho tiempo te sientes seguro. Sin embargo, durante los próximos días la mujer que amas te comunicará su necesidad de tomar distancia. No te sientas desolado porque es una separación temporal y no definitiva. Dale el tiempo que necesita porque ella volverá a tu lado. Por su parte, la mujer de Piscis vivirá una semana mágica. Durante los próximos días conocerás a un hombre que cambiará radicalmente tu vida y te hará inmensamente feliz. Página anterior (12/13)



Copyright © 2002, La Auténtica Defensa

Publicado el: 2022-05-08 (8460930 Lecturas) [ Volver Atrás ]