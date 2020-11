© La Auténtica Defensa

Prohibida la reproducción total o parcial.









Vigencia: 8 al 14 de Noviembre de 2020 [ Ir al inicio ]

página(s) : 13 de 13

PISCIS (20/2 al 20/3) Tendrás esta semana un exceso de energía que te ayudará a finalizar todas aquellas tareas, en todos los ámbitos, que veías postergando desde hace tiempo. No obstante, tanta vitalidad puede interferirte a la hora de conciliar el sueño, intente mitigar el insomnio con algunas infusiones de tilo En el ámbito laboral, esta semana te van a proponer un nuevo cargo pero no te ofrecerán un sueldo que esté acorde con la nueva función que vas a desempeñar. Acéptalo de todas formas porque muy pronto habrán cambios entre las máximas autoridades de la compañía y con los nuevos superiores podrás plantear tus necesidades y serás escuchado Durante esta semana, recibirán dinero de asuntos legales que estaban pendientes o de ex parejas, no lo malgasten porque les será de muchísima utilidad dentro de unas semanas. En el terreno del amor, esta semana el hombre de Piscis estará muy deseoso de conquistar a una persona del ámbito laboral. Sin embargo, si quieres lograrlo deberá ir más despacio porque ella está atravesando un duelo por una ruptura y en este momento no tendrá intenciones de volverse a enamorar. Por su parte, las mujeres de Piscis estarán agobiadas durante los próximos días porque pensarán que sus respectivas relaciones están a punto de finalizar. Esto no es así, pero para poder espantar todos los fantasmas que crea tu imaginación deberás hablar y mejorar la comunicación con tu pareja Las personas de este signo que estén solteras, podrán dedicar este fin de semana a los amigos y para pasar tiempo con la familia. Página anterior (12/13)



Copyright © 2002, La Auténtica Defensa

Publicado el: 2020-11-07 (7976692 Lecturas) [ Volver Atrás ]