PISCIS (20/2 al 20/3) Las personas de Piscis que tienen hijos tendrán algunas sorpresas desagradables referidas a ellos durante esta semana. En el ámbito laboral, será una semana muy importante para los hombres y mujeres de Piscis. Recientemente has comenzado a trabajar en una nueva compañía y el recibimiento de tus compañeros ha sido sumamente hostil. Has puesto lo mejor de ti para lograr agradarles pero todos tus esfuerzos no han servido de nada. Te han hecho el período de adaptación tan difícil que hasta has meditado seriamente la posibilidad de abandonar tu nuevo empleo y regresar a tu trabajo anterior, pero lo único que te ha impedido que renuncies es el tema económico. Sin embargo, esta semana ocurrirá un hecho que te devolverá la confianza y el optimismo. En el terreno sentimental, el hombre de Piscis estará muy reflexivo esta semana. No eres feliz con tu pareja y sabes que él o ella tampoco es feliz contigo. No obstante, no tienes el valor para enfrentar una separación o un divorcio. Intenta no angustiarte, por ahora alcanza con que te hayas dado cuenta de tu situación. Más adelante aparecerán las soluciones. Por su parte, la mujer de Piscis recibirá sorpresas agradables esta semana. Tu pareja te sorprenderá esta noche con una cena romántica con la que ambos podrán festejar el excelente momento sentimental que estás viviendo. En el ámbito de la salud, estás en una etapa de mucha fertilidad, así es que toma precauciones si no quieres convertirte en padre o madre en un futuro cercano. Página anterior (12/13)



