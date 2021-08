© La Auténtica Defensa

PISCIS (20/2 al 20/3) Durante esta semana los astros potenciarán el entendimiento y la consciencia de la gente de Piscis. Por este motivo estarás más comprensivo con las personas que te rodean y más propenso a perdonar ofensas del pasado. Entenderás que el rencor no te hace bien y por eso decidirás reunirte con una antigua amistad con la que no te hablabas hace años. Esa persona te había causado un gran dolor en el pasado y nunca habías logrado perdonarla. Durante los próximos días, al escuchar sus razones te será mucho más fácil olvidar lo ocurrido En el ámbito laboral, será una excelente semana para las personas de este signo. Estarás lleno de vitalidad y dinamismo, tendrás mucha facilidad para relacionarte y entablar buenos vínculos con todas las personas que pertenecen a tu ámbito laboral y eso te traerá grandes beneficios en tu carrera En el ámbito sentimental, aquellas personas de Piscis que estén comenzando una nueva relación sentimental, deberán intentar durante los próximos días no pelear por tonterías con sus parejas y controlar los celos. Por su parte, la mujer de Piscis tendrá una hermosa semana. A partir del lunes comenzará para ti un nuevo período en tu vida sentimental en donde podrás construir una pareja estable y feliz, intenta no arruinarlo con reclamos absurdos. Las personas de Piscis que estén solas, tendrán muchas oportunidades de conocer a personas con las que podrían congeniar perfectamente. Sin embargo, es probable que rechacen a todos sus pretendientes porque querrán estar un tiempo solas. Página anterior (12/13)



