SAGITARIO (23/11 al 21/12) En el terreno laboral, será una semana demasiado tranquila para la gente de Sagitario. Esperarás en vano novedades sobre un ascenso, un traslado o un aumento pero lamentablemente no llegarán durante los próximos días. Sin embargo, si debido a la desilusión disminuyes tu ritmo de trabajo o te comportas negligentemente con tus tareas, entonces te estarás provocando un gran perjuicio porque quienes tenían planeado concederte el beneficio que deseas, pueden cambiar de idea. Los astros te aconsejan que sigas trabajando diligentemente como lo has venido haciendo hasta ahora porque lo que esperas llegará, pero no en el tiempo en el que tú lo deseas. En el ámbito financiero y de negocios, esta semana deberás realizar importantes inversiones para que tus emprendimientos comerciales se vuelvan competitivos. Por fin has entendido que si quieres que tus negocios ocupen los primeros puestos en el mercado necesitas equiparlos con la mejor tecnología. Alégrate, porque esta semana la gente de Sagitario estará muy favorecida para las adquisiciones. Por este motivo, seguramente encontrarás la mejor calidad al menor precio. Tenías planeado un viaje para el fin de semana que te provocaba mucha alegría y entusiasmo. Lamentablemente, debido a un inconveniente familiar no podrás realizarlo. En el terreno amoroso, el hombre y la mujer de Sagitario estarán dispuestos esta semana a tomar decisiones dolorosas. Estás agotado por las peleas diarias con tu pareja. Has intentado por todos los medios pacificar la relación pero tus intentos han sido estériles. Por eso durante los próximos días le comunicarás a tu compañero sentimental tu decisión de terminar la relación. Página anterior (9/13) - Página siguiente (11/13)