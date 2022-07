© La Auténtica Defensa

SAGITARIO (23/11 al 21/12) Durante esta semana la gente de Sagitario tendrá que replantearse las prioridades en su vida. Hasta el momento sólo habías desarrollado tu parte intelectual y racional y descuidado completamente tu ámbito intelectual y emocional. Sin embargo, esta semana comenzará una nueva etapa en la que empezarás a interesarte más por tu parte espiritual. Realizarás distintas actividades que te ayudarán a descubrir tu interior y a conocerte más. Como consecuencia, te darás cuenta que hay cosas de tu personalidad y tu comportamiento que deseas cambiar, al hacerlo mejorará muchísimo tus vínculos con las personas que te rodean. En el ámbito laboral, finalmente has encontrado un empleo que te agrada y en el que te gustaría desarrollarte profesionalmente. Le has puesto mucho empeño a tu labor, no obstante es probable que esta semana recibas alguna noticia desalentadora y que por motivos de reducción de personal no continúes trabajando en el mismo lugar. No dejes que este pequeño escollo te desvíe de tus objetivos, busca otra compañía que se dedique al rubro en el que estás interesado y seguramente lograrás tener éxito. En el terreno amoroso, el hombre y la mujer de Sagitario tendrán una semana muy tensa. Estás muy enamorado pero no puedes concretar la relación porque tu pareja tiene problemas difíciles de solucionar. Probablemente la persona que amas esté casada o tenga algún tipo de compromiso sentimental. Te ha pedido que esperes, pero llevas esperando un tiempo y la paciencia se te está agotando. Los astros indican que tu pareja no solucionará sus problemas en un futuro cercano, por lo tanto lo mejor será que te olvides de esta persona y que sigas adelante.