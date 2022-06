© La Auténtica Defensa

SAGITARIO (23/11 al 21/12) La gente de Sagitario desea por sobre todas las cosas tener prosperidad económica. Hay momentos en los que tus ingresos te sobran y puedes gastar a lo grande pero en otras momentos no tienes ni un solo centavo. Durante esta semana la cosas comenzarán a mejorar, un amigo te ofrecerá un empleo que te permitirá tener un ingreso fijo todos los meses y así evitarás las oscilaciones que tanto te molestan. Sin embargo, tendrás tus dudas en aceptar. Te gusta trabajar de forma autónoma porque posees mayor libertad y no tienes que soportar a ningún jefe. No obstante, los astros te advierten que es mejor que aceptes esta oportunidad porque durante las próximas semanas ocurrirán emergencias que podrás afrontar mucho mejor si tu economía está fuerte. En el terreno amoroso, el hombre y la mujer de Sagitario que tiene una relación tendrán una muy buena semana junto a sus parejas. Deseas sorprender a la persona que amas con algún detalle o un regalo para festejar el primer aniversario de su relación. Al principio, no sabrás que comprar pero finalmente lograrás complacer profundamente a tu pareja. Por su parte, las personas de este signo que no tengan pareja buscarán rodearse de amigos este fin de semana para contrarrestar su soledad. El amor no aparecerá para ti esta semana pero en vez de deprimirte, disfruta de las ventajas de la soltería. En cuanto a la salud, las personas de Sagitario deberán tomar mucha agua y evitar las bebidas alcohólicas durante los próximos 15 días porque hay grandes probabilidades de que sufran algún problema en los riñones.