Esta semana diferentes hechos les mostrarán a los hombres y mujeres de Sagitario, la necesidad que tienen de aprender a vivir el momento presente y no postergarlo todo hacia el futuro. Busca actividades que te permitan disfrutar del día a día e intenta encontrar siempre algo positivo a lo que aferrarte. No te hundas en la apatía ni dejes de lado tus sueños. Aunque creas que no hay oportunidades, cuando menos lo esperes se abrirán nuevas puertas. En el ámbito laboral, esta semana te ofrecerán la oportunidad de realizar un viaje. Sin embargo, no estás muy convencido de aceptar debido a un tema personal que todavía no has logrado arreglar. Este viaje o traslado significaría no sólo un aumento de sueldo sino que además podrías crecer y ganar prestigio en tu actividad profesional. Piensa bien las cosas antes de tomar una decisión para que no te arrepientas después. En el terreno del amor, hay momentos en los que tu relación amorosa no te da las alegrías que tu quieres. Sin embargo, lo que ocurre es que tu compañero sentimental está viviendo una serie de situaciones que influyen negativamente en su estado de ánimo. El problema es que aparecerá en tu vida una persona, que estará relacionada de alguna forma con tu ambiente laboral, con la que tendrás una buena conexión y como te sentirás alejado de tu pareja, es muy probable que incurras en una infidelidad. Los astros te aconsejan que te manejes con prudencia y cuidado.