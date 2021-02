© La Auténtica Defensa

SAGITARIO (23/11 al 21/12) Tu intuición y tu experiencia serán esenciales para que puedas resolver exitosamente aquellos problemas que puedan presentarse durante esta semana. En el ámbito laboral, las personas de este signo que estén a prueba recibirán esta semana alentadoras noticias, así como también lo harán aquellos que se encuentren desempleados. En el terreno sentimental, el hombre de Sagitario estará muy ansioso esta semana. Estás muy entusiasmado con tu pareja y quieres que la relación se consolide. Sin embargo, te desilusionarás un poco porque la persona de la que estás enamorado querrá ir un poco más despacio. No significa que no te ame, simplemente debe resolver algunos problemas antes de poder entregarse por entero a la relación. Ten un poco de paciencia porque las cosas no tardarán en arreglarse. En cuanto a la mujer de Sagitario, será una semana de reflexión y de toma de decisiones a nivel sentimental. Recientemente has comenzado una relación y al principio todo era perfecto. No obstante, ahora que la relación lleva un tiempo has comenzado a notar actitudes y comportamientos de tu pareja que te resultan muy molestos. No te gusta la forma en la que mira y trata a otras mujeres. Hasta el momento lo habías tolerado pero algunos acontecimientos que ocurrirán durante la semana harán que te plantees seriamente la posibilidad de terminar con la relación. En cuanto al ámbito de la salud, te sentirás un poco cansado. No obstante, no es aconsejable que no abuses de suplementos vitamínicos o energizantes porque podrían ocasionar un grave perjuicio para tu salud.