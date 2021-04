© La Auténtica Defensa

SAGITARIO (23/11 al 21/12) Esta semana traerá un poco de alivio a las agitadas vidas de la gente de Sagitario. Han atravesado un período de muchas preocupaciones y problemas pero todo comenzará a mejorar en los próximos días. En el terreno sentimental, el hombre de Sagitario estará muy pesimista esta semana. Has tenido algunas discusiones con tu pareja, las cuales han sido de poca importancia, sin embargo tú has exagerado las cosas y sientes que la relación peligra. Todas las parejas discuten y eso no implica necesariamente una separación. Los astros te aconsejan que tengas una larga conversación con la persona que amas para que puedas alejar tus temores y ver objetivamente en qué estado se encuentra tu relación. Por su parte, la mujer de Sagitario vivirá una semana complicada. Eres una mujer muy celosa y normalmente ellos te hacen ver cosas que no existen. Sin embargo, tal vez en esta ocasión tus celos estén justificados. Has comenzado una relación con un hombre muy seductor que goza de flirtear con cada mujer con la que toma contacto. Él es así, eso no implica que necesariamente se vaya a producir una infidelidad pero el coqueteo es parte de su personalidad y difícilmente vaya a cambiarla. Los astros te aconsejan que no caigas en la ilusión de que con el tiempo se volverá un hombre serio porque te estarías mintiendo a ti misma. Acéptalo como es o da por finalizada la relación. En cuanto a la salud, te sentirás lleno de vitalidad y energía gracias a la influencia positiva de algunos planetas en tu signo.