SAGITARIO (23/11 al 21/12) Esta semana la gente de Sagitario recibirá un impulso de Venus mediante el cual podrá manifestar sus emociones con mayor facilidad. Es importante que aprendas a expresar tus sentimientos, sobre todo la tristeza. En ocasiones, llorar para descargar la angustia te puede hacer sentir mucho mejor. En el ámbito laboral, tendrás esta semana muchísimo trabajo. Sientes que tu desempeño es reconocido y que todos tus superiores saben lo valioso que es tu labor para la empresa. Por eso te sientes cómodo y seguro. Has alcanzado cierta estabilidad económica que te permite realizar ciertos planes para el futuro, sobre todo relacionados con el hogar, una compra de algún inmueble o una remodelación del lugar en donde vives. Sin embargo, el exceso de trabajo hará que los ánimos de todos tus compañeros estén exaltados y que las discusiones aparezcan con mayor facilidad, así es que intenta manejarte con calma. En el ámbito económico, esta semana se te darán oportunidades que no habías buscado ni planeado. Tienes los recursos económicos pero no dominas el área del emprendimiento comercial que te ofrecen. No lo rechaces, busca a personas idóneas en el tema que puedan aconsejarte. Vale la pena que lo hagas porque será una actividad que te traerá grandes beneficios económicos. En el terreno amoroso, el hombre y la mujer de Sagitario estarás muy demandante con su pareja durante esta semana. Le estás exigiendo muchas cosas a tu compañero sentimental y los astros te advierten que tu conducta terminará provocando una grave crisis en la relación. Página anterior (9/13) - Página siguiente (11/13)