© La Auténtica Defensa

Prohibida la reproducción total o parcial.









Vigencia: 19 al 25 de Julio de 2020 [ Ir al inicio ]

página(s) : 10 de 13

SAGITARIO (23/11 al 21/12) Esta semana la gente de Sagitario deberá hacerse un chequeo médico. Desde hace un tiempo estás padeciendo molestias en la espalda. Consulta con un médico porque el problema puede agravarse por el ejercicio extremo al que te estás sometiendo. En el ámbito laboral, será una semana tensa para la gente de Sagitario. Has estado esforzándote mucho durante el último año porque aspirabas a obtener un cargo importante dentro de tu lugar de trabajo. Sin embargo, durante los próximos días habrá una gran conmoción debido a un error que cometerá una persona que está a tu cargo. Esto te hará pensar que todo el empeño que pusiste en tus tareas ha sido inútil pero no será así. A pesar del incidente de hoy, tus superiores siguen considerándote un gran candidato para el puesto que tanto ansías. En el ámbito sentimental, el hombre de Sagitario tendrá una semana muy ardiente. Durante los próximos días recibirás la influencia de Venus y eso estimulará muchísimo tu sexualidad. Vivirás noches especiales en las que disfrutarás de momentos íntimos muy intensos ya sea con tu pareja, o si estás, solo con alguien que conocerás fortuitamente y que no volverás a ver. El consejo es no dejar pasar esta noche porque experimentarás sensaciones únicas y conocerás aspectos de tu propia sexualidad que desconocías Por su parte, la mujer de Sagitario tendrá muchas discusiones y desavenencias con su pareja durante esta semana. Has llegado a un punto en el que tu relación no te hace feliz y durante los próximos días comprenderás lo inútil que es estar involucrada en una relación de estas características. Página anterior (9/13) - Página siguiente (11/13)