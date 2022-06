© La Auténtica Defensa

Prohibida la reproducción total o parcial.



Vigencia: 19 al 25 de Junio de 2022 [ Ir al inicio ]

página(s) : 10 de 13

SAGITARIO (23/11 al 21/12) Esta semana comienza para las personas de Sagitario un período de mucha curiosidad, en donde sentirán la necesidad de aprender cosas nuevas. Por ello, te anotarás para empezar cursos que involucran actividades tanto intelectuales como físicas. En el ámbito laboral, no te dejes llevar por la mediocridad de tu entorno de trabajo ni tampoco por sus prejuicios. Durante estos días estarás muy propenso a emular las actitudes negativas de tus compañeros de trabajo. Tú no eres como ellos, tienes aspiraciones, no debes perderlas ni modificar tu conducta siguiendo los malos ejemplos que tienes a tu alrededor. En el terreno amoroso, el hombre de Sagitario está enamorado desde hace tiempo de una mujer que pertenece a su ámbito laboral. Después de mucho esfuerzo ha logrado entablar con ella una especie de amistad pero no logra que la relación pase a un grado más íntimo. Estás muy impaciente y en la semana tendrás muchas ganas de exigirle a la mujer que te quita el sueño una definición. Haces bien, aunque existe la posibilidad de que no obtengas la respuesta que tanto deseas. De todas formas, es bueno saber la verdad para que puedas continuar tu camino y no seguir esperando algo que tal vez nunca vaya a ocurrir. Para las personas que se encuentren en pareja, estás atravesando un momento crítico y aunque te moleste deberás reconocer que tú eres el principal responsable de esa crisis. Página anterior (9/13) - Página siguiente (11/13)