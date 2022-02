© La Auténtica Defensa

SAGITARIO (23/11 al 21/12) En el ámbito de las finanzas y los negocios, habrá acuerdos legales que necesitarás revisar durante esta semana. No hay malas intenciones pero pueden surgir algunos errores que te perjudicarán económicamente en el futuro, por ello es conveniente que estés muy atento. En el terreno sentimental, esta semana el hombre de Sagitario cederá ante la tentación de husmear en las comunicaciones de su pareja, ya se trate del celular o su correo electrónico. Lo harás motivado más por la curiosidad que por una sospecha de infidelidad, sin embargo, debes tener cuidado porque puedes encontrar algo que no sea de tu agrado. Tu pareja no te es infiel pero algunas frases que leerás en sus comunicaciones comenzarán a atormentarte y provocarás roces en la relación que pueden terminar en una ruptura. En ocasiones la curiosidad desmedida sale muy cara y es preferible moderarla a tiempo. Por su parte, la mujer de Sagitario tendrá una semana con muchas complicaciones en el terreno del amor. Hay una persona en tu ámbito laboral que conoces desde hace un tiempo y que poco a poco se ha ido acercando a ti. Nunca te has fijado en él como hombre y siempre lo has considerado un compañero de trabajo. Sin embargo, esta persona está obsesionada contigo y cometerá algunas acciones viles con el objetivo de perjudicar tu relación sentimental. Es aconsejable que te muevas con mucha cautela y que además le comentes a tu pareja la existencia de esta persona y las intenciones que tiene contigo.