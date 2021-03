© La Auténtica Defensa

SAGITARIO (23/11 al 21/12) Tendrás esta semana un exceso de energía que te ayudará a finalizar todas aquellas tareas, en todos los ámbitos, que veías postergando desde hace tiempo. No obstante, tanta vitalidad puede interferirte a la hora de conciliar el sueño, intente mitigar el insomnio con algunas infusiones de tilo. En el ámbito laboral, deseas desde hace meses cambiar de trabajo. Te has postulado para otras empresas y les has avisado a todos tus contactos profesionales que estás interesado en cambiar de empleo. Sin embargo, como no habías tenido una respuesta inmediata te habías resignado a quedarte en donde estabas. No obstante, esta semana recibirás noticias muy alentadoras sobre ese ámbito. En el terreno del amor, el hombre tendrá una semana difícil. Tu pareja que te había pedido más libertad en la relación, tú se la has dado pero durante los próximos días te enterarás de que ella ha cometido algunos excesos y eso te producirá un gran disgusto. Deberás plantearle a tu compañera sentimental cuáles son tus límites y ella deberá respetarlos, de lo contrario no será posible continuar con la relación. Por su parte, la mujer de Sagitario considera que le irá mejor con una nueva pareja porque siente que su relación actual está desgastada. Puede que tu suposición sea cierta, sin embargo debes tener en cuenta que estás jugando un juego peligroso en el que todos pueden salir lastimados. No cometas errores de los que luego vayas a arrepentirte. Tu mejor opción será hablar con tu pareja y expresarle tu decisión de terminar con la relación.