SAGITARIO (23/11 al 21/12) Será una semana muy agotadora para la gente de Sagitario, aprovechen el fin de semana para dedicarse a actividades recreativas que les permitan descansar y reponer fuerzas. Tendrás muchas invitaciones de amigos para asistir a fiestas y reuniones, aunque estés cansado ve todas formas, porque la diversión logrará relajarte y al hacerlo mejorarás tu concentración. En el ámbito laboral, esta semana entenderás que has actuado de forma equivocada. Discutir con tus superiores, aun cuando creas que tienes la razón, no te conducirá a ningún lado. La persuasión es mucho más eficaz que la confrontación. Aplícala en la relación con tus jefes y verás que a partir de ese momento conseguirás todo con mayor facilidad. No será una buena semana para firmar ningún tipo de acuerdo legal o documentación, si no puedes evitarlo, consulta con alguna persona idónea en el área jurídica antes de hacerlo. En el terreno amoroso, los hombres y las mujeres que no tienen pareja deberán aguantar la soledad, al menos por una semana más. No se producirá ningún cambio en tu estado civil durante los próximos siete días pero en cambio podrás pasar momentos muy divertidos y disfrutar a lo grande de tu soltería. Por su parte, los hombres y las mujeres de Sagitario que estén en pareja tomarán conciencia de muchas cosas que ignoraban de su relación. La persona que amas no está poniendo el mismo empeño que tú para que la relación prospere. Aunque te duela, será bueno que entiendes que él o ella no tiene ninguna intención de que eso suceda y que sólo representas para tu pareja una relación ocasional.