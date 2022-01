© La Auténtica Defensa

Prohibida la reproducción total o parcial.









Vigencia: 23 al 29 de Enero de 2022 [ Ir al inicio ]

página(s) : 10 de 13

SAGITARIO (23/11 al 21/12) Será un comienzo de semana difícil para los nacidos bajo el signo de sagitario. Han pasado días de mucha tensión, hasta ahora habían logrado contenerse pero es muy probable que todos esos nervios acumulados exploten en el transcurso esta semana. El humor demasiado colérico y exaltado les traerá inconvenientes en todas sus relaciones. Los hombres de Sagitario que están solos, probablemente estén intentando reponerse de una gran desilusión amorosa. El amor no aparecerá para ustedes esta semana pero sí se sentirán mucho mejor de ánimo y estarán dispuestos a salir y a conocer gente nueva. Las mujeres de Sagitario que estén en pareja se sentirán agobiadas y cansadas por las peleas continuas. No tendrán ganas de continuar con la relación, sin embargo esta semana no es el momento adecuado para tomar una decisión y menos si se trata de una separación. En su mayor parte, las peleas están ocasionadas por la falta de tolerancia que ha caracterizado a los sagitarianos durante las últimas semanas. En los próximos días recuperarán el buen ánimo y eso ayudará a disminuir las discusiones con la pareja. En el ámbito profesional, habrá crecimiento y muchas posibilidades de aprendizaje y desarrollo. Será vital para ustedes el contacto con un colega que reside en el extranjero, esta persona les será de gran ayuda para alcanzar sus metas profesionales. El ámbito laboral, habrá más roces que de costumbre con sus compañeros y jefes. El consejo es intentar guardar la calma y pensar dos veces todo aquello que vayan a decir para evitar herir innecesariamente a las personas que los rodean. Página anterior (9/13) - Página siguiente (11/13)