© La Auténtica Defensa

Prohibida la reproducción total o parcial.









Vigencia: 24 al 30 de Octubre de 2021 [ Ir al inicio ]

página(s) : 10 de 13

SAGITARIO (23/11 al 21/12) Será una semana la que tendrás que afrontar grandes dificultades en el ámbito laboral. Te querrán imponer una sanción por haber participado en un hecho que ha ocurrido en el sector donde trabajas. Tú no eres responsable ni tienes nada que ver con el asunto. Sin embargo, para defenderte deberás sindicar a él o a los culpables. Es una decisión incómoda pero tendrás que elegir entre conservar un buen prestigio en tu lugar de trabajo o la lealtad hacia tus compañeros. Por otra parte, sería bueno que pienses lo injusto que es que pagues por algo que no hiciste, no dejes que los demás te manipulen, haz lo que tu inteligencia te diga. Los astros indican que durante toda esta semana habrá una tendencia al engaño en el ámbito económico y financiero. Debes tener cuidado con aquellas personas que mediante adulaciones quieren involucrarte para que participes en sus negocios En el terreno amoroso, el hombre de Sagitario está pasando un momento de mucha estabilidad con la pareja, eso es algo muy bueno. No obstante, tú sientes que necesitas más diversión. Ten cuidado con las diversiones que eliges porque pueden costarte una ruptura con tu pareja. Por su parte, la mujer deberá reflexionar esta semana si no desea que su relación sentimental termine. Te has convertido en una persona muy exigente y crítica con tu pareja. Tu actitud está provocando que él o ella se aleje de ti cada vez más. Si no cambias, la ruptura de la relación será inminente y sin ninguna posibilidad de reconciliación. Página anterior (9/13) - Página siguiente (11/13)