SAGITARIO (23/11 al 21/12) Será una semana en la que las personas de Sagitario tendrán potenciales sus capacidades para relacionarse armoniosamente con todas las personas con las que tengan contacto y esa capacidad les permitirá solucionar algunos problemas menores que podrán surgir durante los próximos días. En el ámbito de las finanzas y los negocios, será una semana muy estresante. Tu comercio lleva años y hasta ahora has logrado mantenerlo bastante bien. Sin embargo, los tiempos han cambiado y las viejas estrategias ya no te serán útiles. Esta semana tomarás consciencia de que necesitas modernizarte para que tu emprendimiento comercial continúe creciendo, busca la ayuda de personas idóneas que puedan aportarte nuevas ideas y en base a ellas haz las innovaciones pertinentes. En el terreno del amor, será una semana de mucha indecisión para el hombre de Sagitario. Llevas bastante tiempo con tu pareja y aunque la relación está estable, tú te sientes un poco aburrido y extrañas la pasión y excitación del comienzo. Una relación pasa por distintas etapas y cada una de ellas tiene sus cosas buenas, aprovecha y disfruta de todo lo bueno que compartes con la persona que amas y habla con ella para ver si entre ambos pueden reavivar la pasión y escapar de la rutina. Por su parte, la mujer de Sagitario tendrá una semana excelente en donde ocurrirán concreciones que parecían imposibles. Desde hace mucho tiempo estás enamorada de un hombre que ocupa un alto cargo en tu lugar de trabajo. Él nunca ha dado muestras de interesarse por ti y tú te has limitado a admirarlo en silencio. Sin embargo, esta semana te sorprenderá descubrir que él ha comenzado a tener interés por ti.