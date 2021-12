© La Auténtica Defensa

Prohibida la reproducción total o parcial.









Vigencia: 26 de Diciembre de 2021 al 1º de Enero de 2022 [ Ir al inicio ]

página(s) : 10 de 13

SAGITARIO (23/11 al 21/12) Será una semana sumamente estimulante para todas las personas nacidas bajo este signo. Te vas a sentir pletórico de energía y no tendrás problemas en canalizar dichas energías para conseguir tus metas. En el ámbito de las finanzas y los negocios, estás en una situación en la que has alcanzado la estabilidad económica, tu emprendimiento comercial marcha bien pero ha llegado el momento de continuar creciendo y para eso necesitas arriesgarte. Los astros te aconsejan que no te estanques, debes ser dinámico para evitar que la competencia te gane. En el ámbito laboral, esta semana será necesario que le pongas un límite a un compañero de trabajo, quien con su comportamiento irresponsable podrá causarte graves problemas. Te costará hacerlo porque aprecias a esa persona pero es necesario que lo hagas para evitar perjudicarte por sus acciones. En el terreno sentimental, la mujer de este signo acaba de atravesar una crisis con su pareja. Estuvieron separados un tiempo pero decidieron regresar e intentarlo nuevamente. Sin embargo, en vez de mirar hacia el futuro tú sigues reprochándole a tu compañero sentimental cosas del pasado. Los astros te aconsejan que pienses bien qué es lo que quieres para que no sufras ni hagas sufrir a la persona que tienes a tu lado. Por su parte, el hombre de este signo deberá ocupar esta semana para reflexionar. Estás cometiendo un error al interponerte en los asuntos laborales de tu pareja. Él le dedica mucho tiempo a su trabajo pero eso no justifica tus reacciones infantiles e inmaduras. Si continúas con esta actitud terminarás decepcionando al hombre que amas y provocando una ruptura. Página anterior (9/13) - Página siguiente (11/13)