Será una semana muy buena para realizar actividades referidas al ámbito profesional. Surgirán oportunidades para asistir a cursos de perfeccionamiento y será el momento ideal para que aquellos que no hayan concluido una carrera universitaria retomen los estudios. Si logras vencer tus prejuicios descubrirás lo satisfecho que te sentirás al ser capaz de concluir un ciclo que habías dejado pendiente y que a nivel inconsciente te llenaba de frustración. En el ámbito laboral, serán días muy propicios para mejorar tus relaciones humanas dentro de tu ambiente de trabajo. Trabajas desde hace tiempo en el mismo lugar y sin embargo hay personas a tu alrededor con las que apenas te hablas debido a conflictos que ocurrieron en un pasado lejano. Esta semana comprenderás que es absurdo seguir peleado con una persona que ves a diario y con la que compartes muchas horas de trabajo. El motivo de la pelea no fue tan grave y es tiempo de que lo olvides. Además, si te reconcilias con tus compañeros te sentirás mucho más cómodo y relajado en tu lugar de trabajo. En el terreno del amor, los hombres y mujeres de Sagitario deberán aprender a ser más tolerante durante esta semana. Tienes a tu lado a una persona que te ama, te comprende y te apoya en todos tus proyectos. Sin embargo, tú insistes en encontrarle defectos, que en muchas ocasiones son exagerados o no existen en absoluto. Los astros te invitan a reflexionar, tal vez necesitas encontrar defectos en la persona que está a tu lado para utilizarlos como una excusa para no asumir compromisos. Ten en cuenta que si sigues así terminarás solo.