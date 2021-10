© La Auténtica Defensa

SAGITARIO (23/11 al 21/12) Desde hace un tiempo que vienes alimentándote muy bien y eso se verá reflejado en la vitalidad y energía que tendrá tu cuerpo durante esta semana. Esta semana tendrás muchas expectativas en el ámbito laboral con respecto a la firma de un contrato. Sin embargo, las cosas van a complicarse un poco. Habías llegado a un acuerdo pero dicho acuerdo no se verá reflejado en el contrato que tus jefes pretenden que firmes. Durante los próximos días ocurrirán muchas sorpresas no muy gratas a nivel económico. Te verás obligado a pagar una deuda de la que ni siquiera conocías su existencia. Este imprevisto pondrá en jaque tu presupuesto para el resto del mes. Aprende de esta situación e intenta en lo sucesivo ser mucho más ordenado con tus gastos y tus cuentas para evitar sorpresas desagradables. En el terreno amoroso, el hombre de Sagitario sentirá esta semana mucho arrepentimiento en el terreno amoroso. Recientemente terminaste una relación porque pensabas que tu pareja no te prestaba suficiente atención y que no te comprendía. Desde entonces, has salido con otras personas pero te has llevado amargas desilusiones. Durante los próximos días te llegarán rumores que afirman haber visto a tu ex pareja con alguien y eso te llenará de angustia porque sentirás que no la valoraste como debías. Por su parte, la mujer de Sagitario tendrá una buena semana. Te sentirás muy conectado con tu pareja y tomarán una decisión importante para el futuro. Puede tratarse de comprar una casa, mudarse juntos, planear un casamiento o concebir un hijo.